Purbaya Setor 3 Nama Dirjen Baru ke Prabowo Bulan Depan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |17:56 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melakukan pengisian jabatan definitif untuk tiga posisi Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Keuangan. Nama-nama kandidat untuk posisi strategis eselon I tersebut direncanakan akan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada bulan depan.

Adapun langkah ini diambil Purbaya guna mengisi kekosongan kepemimpinan pada tiga direktorat jenderal yang saat ini masih dikelola oleh pejabat sementara.

“Nanti sekalian diajukan ke Presiden. Awal Mei, atau pertengahan Mei,” ujar Purbaya ke awak media kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengonfirmasi bahwa operasional di Direktorat Jenderal Anggaran serta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal kini telah dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh). Hal ini menyusul pencopotan dua pejabat sebelumnya, yakni Luky Alfirman dan Febrio Kacaribu, per Selasa kemarin.

“Iya, benar. Sudah dikasih Plh sekarang. Kemarin sudah aktif, ditandatangani kemarin siang,” katanya.

Selain kedua posisi tersebut, pos Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) yang sebelumnya ditinggalkan oleh Masyita Crystallin juga masuk dalam daftar jabatan yang akan segera didefinitifkan.

 

