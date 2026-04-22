Aceh Siap Jadi Motor Penggerak Ekonomi Kreatif di RI

JAKARTA - Aceh siap menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di Indonesia. Pemerintah pun menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp10 triliun bagi pelaku industri ekonomi kreatif.

Potensi ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia sangat besar, didorong oleh tren positif penyerapan tenaga kerja yang mencapai 26,47 juta jiwa pada 2025 dan kontribusi PDB yang terus menguat. Subsektor unggulan seperti kuliner, fesyen, dan kriya menjadi motor penggerak, didukung pesatnya teknologi digital untuk pemasaran.

Sektor ekonomi kreatif muncul sebagai motor potensial yang siap menggerakkan roda pembangunan. Salah satu potensi ekonomi kreatif ada di kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar dengan peluncuran kembali Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (Amanah). Hal ini menjadi momentum penting yang menandai penguatan peran Amanah sebagai pusat kreativitas dan inovasi bagi generasi muda Aceh yang semakin berkembang dan berdaya saing.

“Hari ini kita melihat semangat luar biasa dari anak-anak muda Aceh. Ini menjadi energi besar untuk terus melahirkan inovasi dan karya nyata,” katanya Direktur Amanah Safwan Nurdin dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Tidak hanya menjadi ajang seremonial, kegiatan ini juga menghadirkan sesi interaktif, pelatihan singkat, serta diskusi kreatif yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang. Atmosfer kolaboratif terasa kuat, memperlihatkan sinergi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku industri dalam membangun ekosistem kreatif yang dinamis.