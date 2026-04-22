Segini Gaji Tim Cook yang Putuskan Mundur dari CEO Apple

JAKARTA - Segini gaji Tim Cook yang putuskan mundur dari CEO Apple. Cook mundur dari jabatan CEO setelah memimpin perusahaan selama hampir 15 tahun dan akan menjadi ketua eksekutif (Executive Chairman).

Apple pun telah mengumumkan John Ternus akan menjadi CEO perusahaan berikutnya menggantikan Cook. Ternus akan mulai menjabat sebagai CEO pada 1 September 2026.

Lalu berapa gaji Tim Cook selama menjabat sebagai CEO Apple? Berikut ini Okezone rangkum besaran gaji Tim Cook yang putuskan mundur dari CEO Apple.

Melansir dari Business Insider, gaji pokok Tim Cook sebesar USD3 juta atau sekitar Rp50 miliar. Besaran insentifnya juga sama seperti tahun 2024, yaitu sebesar USD12 juta.

Adapun kompensasi yang diterima Tim Cook tahun 2025 tercatat naik menjadi USD1,76 juta dari tahun sebelumnya USD1,5 juta. Dana kompensasi ini mencakup tunjangan pensiun, asuransi, pencairan cuti, biaya keamanan hingga perjalanan udara pribadi Cook.

Sementara, melansir Yahoo Finance, secara total gaji Cook mencapai USD74,3 juta atau setara Rp1,25 triliun pada tahun 2025, sedikit lebih rendah dari USD74,6 juta pada tahun 2024, menurut pernyataan proksi perusahaan.