Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Gaji Tim Cook yang Putuskan Mundur dari CEO Apple

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |22:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji Tim Cook yang putuskan mundur dari CEO Apple. Cook mundur dari jabatan CEO setelah memimpin perusahaan selama hampir 15 tahun dan akan menjadi ketua eksekutif (Executive Chairman).

Apple pun telah mengumumkan John Ternus akan menjadi CEO perusahaan berikutnya menggantikan Cook. Ternus akan mulai menjabat sebagai CEO pada 1 September 2026.

Lalu berapa gaji Tim Cook selama menjabat sebagai CEO Apple? Berikut ini Okezone rangkum besaran gaji Tim Cook yang putuskan mundur dari CEO Apple.

Melansir dari Business Insider, gaji pokok Tim Cook sebesar USD3 juta atau sekitar Rp50 miliar. Besaran insentifnya juga sama seperti tahun 2024, yaitu sebesar USD12 juta. 

Adapun kompensasi yang diterima Tim Cook tahun 2025 tercatat naik menjadi USD1,76 juta  dari tahun sebelumnya USD1,5 juta. Dana kompensasi ini mencakup tunjangan pensiun, asuransi, pencairan cuti, biaya keamanan hingga perjalanan udara pribadi Cook.

Sementara, melansir Yahoo Finance, secara total gaji Cook mencapai USD74,3 juta atau setara Rp1,25 triliun pada tahun 2025, sedikit lebih rendah dari USD74,6 juta pada tahun 2024, menurut pernyataan proksi perusahaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396/apple-KkLH_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117544/apple-8P0D_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/320/3104719/apple-tnRj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/320/3103566/apple-Bw5T_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103713/apple-zQIg_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102965/apple-Mp1L_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement