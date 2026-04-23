Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kisah Inspiratif Nasabah PNM Mekaar, Buka Salon Inklusif dan Gratis untuk ODGJ 

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |12:25 WIB
Kisah Inspiratif Nasabah PNM Mekaar, Buka Salon Inklusif dan Gratis untuk ODGJ 
Nasabah PNM Anastasia membuka salon dengan ruang yang penuh kasih dan perhatian bagi ODGJ. (Foto: dok PNM)
A
A
A

YOGYAKARTA – Di balik usaha salon yang dirintisnya, Anastasia Puji Astuti memiliki kisah yang tak banyak diketahui orang. Salonnya bukan sekadar tempat untuk perawatan kecantikan biasa, melainkan ruang yang penuh kasih dan perhatian bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Dalam masyarakat, ODGJ sering terabaikan, bahkan sering mendapat pandangan negatif dari sekitar. Namun, Anastasia memilih untuk membuka pintu salonnya bagi mereka yang sering dijauhi, memberikan tempat yang aman dan nyaman untuk merawat diri. 

Dengan penuh dedikasi, ia mengabdikan dirinya sebagai kader kesehatan jiwa, menjangkau mereka yang sering kali dipandang sebelah mata, dan mengajak masyarakat untuk melihat ODGJ bukan sebagai berbeda, tetapi sebagai individu yang juga berhak untuk dihargai dan diberikan perhatian. Kisah ini menegaskan perannya sebagai #PerempuanPenggerakEkonomi.

“Saya ingin mereka merasa diterima dan dihargai, karena bagi saya, mereka adalah bagian dari keluarga besar yang perlu didukung,” ucap Anastasia.

Sebagai kader keswa, Anastasia tidak hanya mendampingi ODGJ secara langsung, tetapi juga berusaha merangkul masyarakat untuk mengubah pandangan mereka terhadap ODGJ. Baginya, mereka bukanlah orang yang harus dijauhi, melainkan bagian dari komunitas yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan kasih sayang.

Untuk mendukung usahanya, Anastasia memanfaatkan layanan pembiayaan dan pemberdayaan dari PNM Mekaar yang membantunya memperluas dan menambah peralatan di salonnya. 

"Mendapatkan dukungan modal dari PNM Mekaar adalah langkah besar bagi saya. Ini bukan hanya tentang mengembangkan usaha salon, tetapi juga untuk terus membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan," kata Anastasia mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan yang diterima.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/11/3214214//holding_ultra_mikro_bri_group_kinerja_pnm-ckTU_large.jpeg
Ekosistem Ultra Mikro BRI Group Dorong Kinerja PNM Tumbuh Signifikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/11/3214206//bri_brinita-Am62_large.jpg
BRI Dukung Perempuan Berdaya lewat Urban Farming BRInita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/11/3214199//bri_forbes_2026-pKgR_large.jpg
Kembali Diakui Global, BRI Masuk Jajaran Bank Terbaik Dunia 2026 Versi Forbes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/11/3214093//ilustrasi_lapangan_penumpukan_di_ipc_terminal_petikemas-hBIJ_large.jpeg
Pelindo Terminal Petikemas Buktikan Kinerja Positif di Tengah Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/11/3214084//pln_salurkan_alat_deteksi_dini_risiko_kehamilan-0CPy_large.jpeg
Tekan Angka Kematian Ibu, PLN Salurkan Alat Deteksi Dini Risiko Kehamilan ke Dinkes Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/11/3214056//pertamina_menggelar_rangkaian_kegiatan_sosial_dan_edukatif_berupa_pembagian_sembako_bagi_masyarakat_prasejahtera-y1mZ_large.jpeg
Perkuat Ketahanan Ekonomi Keluarga, Pertamina Sebar 118 Ribu Paket Sembako
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement