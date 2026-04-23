Kisah Inspiratif Nasabah PNM Mekaar, Buka Salon Inklusif dan Gratis untuk ODGJ

YOGYAKARTA – Di balik usaha salon yang dirintisnya, Anastasia Puji Astuti memiliki kisah yang tak banyak diketahui orang. Salonnya bukan sekadar tempat untuk perawatan kecantikan biasa, melainkan ruang yang penuh kasih dan perhatian bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Dalam masyarakat, ODGJ sering terabaikan, bahkan sering mendapat pandangan negatif dari sekitar. Namun, Anastasia memilih untuk membuka pintu salonnya bagi mereka yang sering dijauhi, memberikan tempat yang aman dan nyaman untuk merawat diri.

Dengan penuh dedikasi, ia mengabdikan dirinya sebagai kader kesehatan jiwa, menjangkau mereka yang sering kali dipandang sebelah mata, dan mengajak masyarakat untuk melihat ODGJ bukan sebagai berbeda, tetapi sebagai individu yang juga berhak untuk dihargai dan diberikan perhatian. Kisah ini menegaskan perannya sebagai #PerempuanPenggerakEkonomi.

“Saya ingin mereka merasa diterima dan dihargai, karena bagi saya, mereka adalah bagian dari keluarga besar yang perlu didukung,” ucap Anastasia.

Sebagai kader keswa, Anastasia tidak hanya mendampingi ODGJ secara langsung, tetapi juga berusaha merangkul masyarakat untuk mengubah pandangan mereka terhadap ODGJ. Baginya, mereka bukanlah orang yang harus dijauhi, melainkan bagian dari komunitas yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan kasih sayang.

Untuk mendukung usahanya, Anastasia memanfaatkan layanan pembiayaan dan pemberdayaan dari PNM Mekaar yang membantunya memperluas dan menambah peralatan di salonnya.

"Mendapatkan dukungan modal dari PNM Mekaar adalah langkah besar bagi saya. Ini bukan hanya tentang mengembangkan usaha salon, tetapi juga untuk terus membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan," kata Anastasia mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan yang diterima.