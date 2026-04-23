Kembali Diakui Global, BRI Masuk Jajaran Bank Terbaik Dunia 2026 Versi Forbes

JAKARTA – Forbes merilis daftar Bank Terbaik Dunia atau World’s Best Banks 2026 pada Rabu (15/4/2026). Dalam daftar tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masuk menjadi satu di antara 410 jajaran bank terbaik di dunia.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan pengakuan dari Forbes ini merupakan refleksi dari keberhasilan Perseroan dalam menyeimbangkan antara transformasi BRIvolution Reignite yang sedang dijalankan dengan fundamental kinerja keuangan yang sehat.

“Perseroan secara konsisten mendorong transformasi menyeluruh, baik dari sisi bisnis, operasional, maupun penguatan kapabilitas digital, dengan tetap menjaga disiplin dalam pengelolaan risiko dan kualitas aset. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah ekspansi yang dilakukan tetap didukung oleh struktur permodalan yang kuat serta kinerja keuangan yang berkelanjutan,” ujar Hery.

Lebih lanjut, Hery menambahkan bahwa transformasi yang dijalankan BRI tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman nasabah.

“Dalam transformasi yang kami jalankan, BRI tidak hanya berfokus pada akselerasi digital, tetapi juga memastikan bahwa kualitas layanan kepada nasabah tetap terjaga secara menyeluruh. Hal ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah secara berkelanjutan,” kata Hery.

Dalam menyusun daftar World’s Best Banks 2026 tersebut, Forbes bekerja sama dengan firma riset Statista melakukan survei kepada lebih dari 54 ribu responden yang tersebar di 34 negara dan 17 bahasa yang berbeda.

Survei dilakukan pada Oktober 2025 hingga November 2025 ini meminta para responden menyampaikan tingkat kepuasan mereka terhadap masing-masing bank, serta kemungkinan merekomendasikan bank tersebut kepada orang lain.