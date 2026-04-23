RUPST, Astra International (ASII) Tebar Dividen Rp15,7 Triliun

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp15,7 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang digelar pada Kamis (23/4/2026).

Chief Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto, menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari penggunaan laba konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang mencapai sekitar Rp32,8 triliun.

"Dengan rincian Rp390 setiap saham atau sebanyak-banyaknya Rp15.668 846.832.200 dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp 98 per saham atau sebesar Rp3.967.388.207.720 yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2025," ucapnya.

Lebih lanjut diungkap, sisa dividen sebesar Rp292 per saham akan dibayarkan pada 25 Mei 2026 kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 6 Mei 2026 pukul 16.00 WIB (recording date).

Perseroan juga menyampaikan bahwa total dividen tunai yang dibagikan dapat berubah, tergantung pada jumlah saham yang berhak menerima dividen pada tanggal pencatatan, terutama seiring dengan program pembelian kembali saham (buyback) yang masih berlangsung.