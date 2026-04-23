HOME FINANCE MARKET UPDATE

BCA Raup Laba Rp14,7 Triliun di Kuartal I-2026 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |22:09 WIB
Bank BCA (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bersama entitas anak mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp14,7 triliun di Kuartal I-2026. Hal ini meningkat 3,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Mengawali 2026, kinerja BCA dipengaruhi momentum Ramadan dan Idulfitri yang mendukung kinerja kredit,” ujar Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Kamis (23/4/2026). 

BCA juga mencatat pertumbuhan kredit sebesar 5,6% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp994 triliun per Maret 2026.

Hendra mengatakan pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh pendanaan yang solid. Dana giro dan tabungan (CASA) tercatat mencapai Rp1.089 triliun atau tumbuh 11,2% YoY, dengan kontribusi sebesar 85,2% terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dari sisi penyaluran, kredit BCA didominasi oleh kredit produktif yang mencapai Rp760,2 triliun, tumbuh 7,8% YoY. 

Perseroan juga terus memperkuat komitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan menyalurkan kredit berkelanjutan sebesar Rp258,4 triliun atau naik 10% YoY, setara 26% dari total portofolio pembiayaan.

Pertumbuhan tersebut turut ditopang oleh kredit UMKM yang meningkat 12% YoY menjadi Rp146 triliun. Sementara itu, pembiayaan hijau (green financing) tercatat naik 7,7% YoY menjadi Rp113 triliun, termasuk pembiayaan ke sektor energi baru dan terbarukan (EBT) yang melonjak 53,5% YoY.

 

