HOME FINANCE

Direktur PLN Suroso Isnandar Terpilih Jadi Anggota MWA UGM 2026–2031

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |20:58 WIB
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Suroso Isnandar terpilih jadi anggota MWA UGM 2026–2031.
YOGYAKARTA – Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar terpilih menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada periode 2026–2031. Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno Khusus Senat Akademik UGM pada Jumat (24/4/2026).

Pemilihan anggota MWA ini merupakan bagian dari proses pergantian kepengurusan untuk masa bakti lima tahun ke depan. Sebanyak 16 anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada periode 2026–2031 resmi ditetapkan dalam rapat tersebut.

Menanggapi amanah tersebut, Suroso Isnandar menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk turut berkontribusi dalam pengembangan universitas.

“Merupakan kehormatan bagi saya dapat dipercaya menjadi bagian dari Majelis Wali Amanat UGM. Saya siap memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung kemajuan UGM sebagai perguruan tinggi unggulan yang memberi manfaat luas bagi bangsa,” ujar Suroso.

Ketua Ad Hoc Pemilihan Anggota MWA, Deendarlianto menyampaikan bahwa seluruh proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku dan mendapat persetujuan anggota pleno.

