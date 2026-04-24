Siap-Siap! Kemnaker Buka 60 Ribu Kuota Pelatihan Vokasi di Kawasan Ekonomi Khusus

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |09:00 WIB
Kemnaker bersama pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) menyelenggarakan program pelatihan vokasi. (Foto: Okezone.com/BUMN)
JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) menyelenggarakan program pelatihan vokasi yang difokuskan untuk kebutuhan industri di kawasan KEK.

Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan langkah ini dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara program pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan, sekaligus memastikan penyerapan tenaga kerja menjadi lebih optimal.

Menurutnya, industri di KEK masih membutuhkan dukungan dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing sektor. Di sisi lain, pemerintah melalui Kemnaker memiliki instrumen penyiapan sumber daya manusia (SDM) berupa pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.

“Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” kata Menaker dalam keterangannya di Kemenko Perekonomian, Kamis (23/4/2026).

Dalam diskusi di Kantor Kemenko Perekonomian, terungkap bahwa program pelatihan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai dengan kawasan industri.

