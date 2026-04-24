Pengiriman Barang Tak Akan Lagi Salah Kirim, Ini Caranya

JAKARTA - Pengiriman barang atau paket tepat waktu dan aman menjadi keinginan konsumen. Namun tidak sedikit dalam proses pengiriman barang kerap salah kirim, entah alamat kurang lengkap atau beda penerima.

Hal ini menjadi concern bagi GoSend, layanan logistik on demand Gojek dengan memiliki fitur Kode Terima Paket untuk memperkuat

keamanan dalam pengiriman paket.

Ini menjadi standar baru keamanan pengiriman instan, terutama saat mengirim barang berharga seperti dokumen penting atau pun barang elektronik dengan membantu memastikan paket hanya diserahkan kepada penerima yang tepat.

Head of Logistics Gojek Sohan Vaswani menjelaskan, fitur kode terima paket menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan pengguna di tengah meningkatnya kebutuhan pengiriman cepat.

Secara efektif, fitur ini mengurangi risiko salah penerima, yang menjadi salah satu kekhawatiran terbesar pengguna dalam layanan pengiriman.

“Semakin banyak masyarakat yang mengandalkan layanan pengiriman instan untuk mendukung aktivitas

sehari-hari, mulai dari kebutuhan rumah, bisnis, pekerjaan, hingga keperluan pribadi," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (24/4/2026).