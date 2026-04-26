HOME FINANCE

Kebaikan Jadi Nyata lewat Layanan Kurban Digital di BRImo, Cukup dalam Genggaman

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |14:14 WIB
Kebaikan Jadi Nyata lewat Layanan Kurban Digital di BRImo, Cukup dalam Genggaman
BRI bersama Rumah Zakat hadirkan layanan kurban digital di BRImo, mudahkan masyarakat berbagi dan beribadah. (Foto: dok BRI)
JAKARTA - Menyambut momen Iduladha, BRI bersama Rumah Zakat menghadirkan layanan kurban digital di BRImo, memudahkan masyarakat berbagi dan beribadah dengan lebih praktis dan penuh makna.

Peluncuran layanan ini dilaksanakan pada Jumat (24/4/2026) bertempat di BRILiaN Center, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Senior Executive Vice President Transaction and Retail Funding BRI Trilaksito Singgih Hudanendra dan Chief Executive Officer Rumah Zakat Irvan Nugraha.

Layanan kurban digital tersebut dapat diakses melalui banner promo pada fitur Lifestyle di aplikasi BRImo yang tersedia mulai 27 April hingga 27 Mei 2026. Melalui banner tersebut, nasabah dapat langsung terhubung ke layanan kurban dari Rumah Zakat dengan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dalam satu platform. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaksanakan ibadah qurban secara lebih praktis dan nyaman, kapan saja dan di mana saja.

Direktur Network dan Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata komitmen BRI dalam menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam aspek spiritual.

“BRI terus berinovasi menghadirkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui layanan ini, kami ingin memastikan nasabah dapat menjalankan ibadah kurban dengan lebih mudah, aman, dan nyaman melalui BRImo. Qurban Praktis Pakai BRImo, Satu Klik Berjuta Kebaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer Rumah Zakat Irvan Nugraha menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi solusi dalam memfasilitasi masyarakat untuk berqurban secara lebih mudah dan terpercaya di era digital.

“Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan layanan kurban secara end-to-end, mulai dari pemilihan hewan hingga proses penyaluran kepada yang berhak. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” tuturnya.

