5 Fakta Purbaya Usulkan Pajak Kapal di Selat Malaka tapi Dibantah, Terinspirasi Selat Hormuz

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |06:02 WIB
5 Fakta Purbaya Usulkan Pajak Kapal di Selat Malaka tapi Dibantah, Terinspirasi Selat Hormuz
5 Fakta Purbaya Usulkan Pajak Kapal di Selat Malaka, Terinspirasi Selat Hormuz
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengenaan pajak bagi kapal yang melewati jalur pelayaran di Selat Malaka. Gagasan ini terinspirasi dari kebijakan Iran di Selat Hormuz.

Iran dilaporkan mengenakan biaya transit sekitar USD2 juta (Rp33-34 miliar) per kapal untuk melewati Selat Hormuz di tengah ketegangan geopolitik.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta Purbaya usulkan pajak kapal di Selat Malaka, Jakarta, Senin (27/4/2026).

1. Purbaya Usulkan Pajak Kapal di Selat Malaka

Purbaya melontarkan gagasan mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia. Dia menyoroti posisi Selat Malaka yang selama ini belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi negara, berbeda dengan skema yang diterapkan di wilayah lain seperti Selat Hormuz oleh Iran.

Purbaya menekankan bahwa Indonesia harus menyadari kekuatan posisinya dalam peta perdagangan dan energi global sebagaimana arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” kata Purbaya dalam acara Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

2. Sumber Pemasukan baru

Menurut Purbaya, jika skema pengenaan biaya atau charge diterapkan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, hal tersebut dapat menjadi sumber pemasukan baru yang signifikan. Skema ini diusulkan untuk dibagi secara adil di antara tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Purbaya mengilustrasikan pembagian pendapatan tersebut dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan panjang wilayah perairan masing-masing negara di sepanjang selat tersebut, di mana Indonesia dan Malaysia secara geografis memiliki cakupan area yang lebih luas dibandingkan Singapura.

“Kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujar Purbaya.

 

Uang Negara Hanya Sisa Rp120 Triliun? Ini Faktanya
Purbaya Pastikan Tak Kenakan PPN Jalan Tol 
Purbaya Bantah Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka
Purbaya Godok Subsidi Motor Listrik Baru Sekitar Rp5 Juta per Unit
Purbaya Ancam Pecat PNS yang Main Pajak
Purbaya Tunjuk 2 Plh Gantikan Dirjen Kemenkeu yang Dicopot
