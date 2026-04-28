Daftar Perjalanan Kereta yang Dibatalkan dan Informasi Refund Tiket Imbas Kecelakaan Maut KRL vs KA Bromo Anggrek

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |06:48 WIB
JAKARTA - Daftar perjalanan kereta yang dibatalkan imbas kecelakaan maut KRL vs KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 malam. Dengan penanganan di lokasi, PT KAI (Persero) melakukan penyesuaian pola operasi perjalanan KRL sesuai kondisi jalur agar layanan dapat berjalan secara bertahap.

Selama proses evakuasi, pelanggan KA yang terdampak pembatalan diberikan kebijakan pengembalian bea tiket secara penuh dengan masa pengajuan hingga 7 hari ke depan.

Untuk pelanggan KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi – Gambir, KAI menyiapkan layanan lanjutan berupa bus menuju Stasiun Gambir.

Seluruh perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen untuk sementara dihentikan guna mendukung proses penanganan dan memastikan keselamatan perjalanan.

Berikut daftar perjalanan KA Jarak Jauh yang dibatalkan hingga pembaruan terakhir seperti dilansir keterangan resmi KAI, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

KA Jarak Jauh Batal – 27 April 2026

1.    KA 120B Gunungjati (Gambir – Cirebon)
2.    KA 139B Parahyangan (Kiaracondong – Gambir)
3.    KA 140B Parahyangan (Gambir – Kiaracondong)
4.    KA 22 Argo Muria (Gambir – Semarang Tawang)
5.    KA 76B Mataram (Pasarsenen – Solo Balapan)
6.    KA 164 Gumarang (Pasarsenen – Surabaya Pasarturi)
7.    KA 150 Singasari (Pasarsenen – Blitar)
8.    KA 92–93 Jayabaya (Pasarsenen – Malang)
9.    KA 64B Manahan (Gambir – Solo Balapan)
10.    KA 258 Progo (Pasarsenen – Lempuyangan)
11.    KA 30F Argo Anjasmoro (Gambir – Surabaya Pasarturi)
12.    KA 180B Tawang Jaya Premium (Pasarsenen – Semarang Tawang)

KA Jarak Jauh Batal – 28 April 2026

1.    KA 117B Gunungjati (Cirebon – Gambir)
2.    KA 56F–53F Purwojaya (Cilacap – Gambir)
3.    KA 58F–59F Purwojaya (Gambir – Cilacap)
4.    KA 143B Madiun Jaya (Madiun – Pasarsenen)
5.    KA 17 Argo Sindoro (Semarang Tawang – Gambir)
6.    KA 75B Mataram (Solo Balapan – Pasarsenen)
7.    KA 163 Gumarang (Surabaya Pasarturi – Pasarsenen)
8.    KA 149 Singasari (Blitar – Pasarsenen)
9.    KA 94–91 Jayabaya (Malang – Pasarsenen)
10.    KA 61B Manahan (Solo Balapan – Gambir)
11.    KA 257 Progo (Lempuyangan – Pasarsenen)
12.    KA 29F Argo Anjasmoro (Surabaya Pasarturi – Gambir)
13.    KA 175 Menoreh (Semarang Tawang – Pasarsenen)

KAI juga memberikan kebijakan pengembalian bea tiket secara penuh bagi pelanggan KA yang terdampak, dengan proses pengembalian dapat dilakukan hingga 7 hari ke depan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210200/kalog-r3Ps_large.jpg
KAI Logistik Kelola Pengiriman 3.133 Ton Selama Periode Lebaran 2026, Naik 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209934/kai-Ftm3_large.png
92,1 Persen Penumpang Puas Naik Kereta saat Mudik Lebaran, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209159/presiden_prabowo-GrQR_large.png
Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, KAI Siapkan 3 Langkah Penataan Permukiman Bantaran Rel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208731/kereta_api_logistik-ptSm_large.png
KAI Logistik Catat Volume Angkut 5.740 Ton Selama Ramadhan–Idul Fitri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201278/kai-CxPy_large.jpg
KAI Angkut 1,1 Juta Ton Barang di Januari 2026, Paling Banyak Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200875/kai-bn1h_large.jpg
Pengangkutan Limbah B3 Dioptimalkan Lewat Moda Kereta Api
