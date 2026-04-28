Penyebab Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur hingga Taksi Green SM Buka Suara

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |08:04 WIB
Penyebab Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur hingga Taksi Green SM Buka Suara (Foto: Tangkapan Layar/Instagram @infobekasi)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyerahkan proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk memastikan penyebab tabrakan kereta KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 malam.

Proses investigasi kepada KNKT ini untuk memastikan penyebab kejadian dapat diidentifikasi secara menyeluruh. Demikian dikutip dari keterangan resmi KAI, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 7 orang meninggal dunia akibat insiden tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Sementara itu, 81 orang mengalami luka-luka dan masih ada 3 orang yang terperangkap di dalam kereta.  

“Saya mengupdate jumlah korban yang terjadi kecelakaan kereta tadi malam, meninggal dunia itu 7 orang. Dan luka-luka dan dirawat itu sebanyak 81 orang. Dan yang ada masih terperangkap itu sekitar 3 orang, yang terperangkap di dalam kereta,” ungkap Bobby saat Konferensi Pers di Stasiun Bekasi Timur.

Bobby mengatakan bahwa evakuasi berlangsung cukup lama dan sudah berlangsung selama 8 jam. Dia memastikan bahwa pelaksanaan evakuasi dilakukan dengan kehati-hatian. “Dan kita lakukan hati-hati sekali, sangat hati-hati sekali nanti kepala Basarnas yang akan menjelaskan teknis pelaksanaan kehati-hatian kita dalam melaksanakan evakuasi dari korban.”

Lebih lanjut, Bobby memastikan bahwa evakuasi dari rangkaian KA Bromo sebanyak 12 gerbong telah dilakukan dan dievakuasi ke Stasiun Bekasi. “Dan selanjutnya kami juga sudah siap untuk melakukan evakuasi dari lokomotif yang ada pada kereta Bromo Anggrek tersebut. Dan kami berkoordinasi dengan Basarnas untuk menimbang atau mempertimbangkan aspek-aspek kehati-hatian dan keselamatan dari korban yang masih terperangkap di dalam kereta," ujarnya.

 

KAI Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan dan Proses Pemakaman Korban Tabrakan Kereta di Bekasi
Layanan KRL Hanya Sampai Stasiun Bekasi Imbas Tabrakan Kereta, Stasiun Bekasi Timur Ditutup
Tabrakan Kereta KRL vs KA Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Kepala BP BUMN Ungkap Instruksi Presiden Prabowo
Daftar Perjalanan Kereta yang Dibatalkan dan Informasi Refund Tiket Imbas Kecelakaan Maut KRL vs KA Bromo Anggrek
KAI Minta Maaf Usai KRL dan KA Bromo Anggrek Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur
Volume Angkutan KAI Logistik 3,6 Juta Ton Barang di Kuartal I-2026
