Pemerintah Siap Intervensi Utang Whoosh, Skema Diumumkan Mei 2026

JAKARTA – Pemerintah mematangkan langkah intervensi untuk mengatasi beban utang proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung. Skema restrukturisasi dijadwalkan diumumkan secara resmi dalam beberapa pekan mendatang guna memastikan keberlanjutan operasional dan finansial moda transportasi modern tersebut.

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria memberikan sinyal kuat bahwa negara akan turun tangan karena beban finansial proyek ini dinilai terlalu berat jika hanya ditanggung oleh operator secara mandiri.

“Kalau dibebankan kepada kereta api saja, tentu kereta api tidak cukup untuk menanggung beban finansialnya,” ujar Dony kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Dony menjelaskan kendala utama Whoosh saat ini bukan terletak pada sisi operasional, melainkan pada struktur pendanaan awal yang dibebani utang besar akibat porsi ekuitas yang minim.

Meski ia belum merinci bentuk bantuan yang akan diberikan, apakah berupa tambahan modal atau mekanisme lainnya, fokus utama pemerintah adalah memastikan kelangsungan usaha Whoosh.