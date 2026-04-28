KCIC Bidik 30 Ribu Penumpang Kereta Whoosh per Hari

JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menargetkan jumlah penumpang harian Kereta Cepat Whoosh mencapai sekitar 30 ribu penumpang per hari pada 2028, sesuai target kajian awal. Saat ini, jumlah penumpang harian Whoosh berada di kisaran 17–18 ribu penumpang pada hari kerja (weekday), sementara pada akhir pekan meningkat menjadi 18–20 ribu penumpang.

Untuk mencapai target tersebut, KCIC memperkirakan dibutuhkan waktu sekitar dua tahun ke depan.

“Proyeksi kita waktunya, mudah-mudahan dua tahun ke depan sudah bisa mencapai 30 ribu penumpang per hari,” kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa saat ditemui di Stasiun KCIC Halim, Selasa (28/4/2026).

Ia mengatakan aksesibilitas dan integrasi antarmoda transportasi menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan jumlah penumpang harian. Karena itu, masih diperlukan pengembangan untuk memudahkan calon penumpang mengakses layanan kereta cepat Jakarta–Bandung.

Eva menyebut saat ini pertumbuhan penumpang Whoosh per tahun berada di angka sekitar 5 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh berbagai program KCIC, kerja sama dengan agen perjalanan, serta penyedia destinasi wisata.

“Untuk tahun 2026 ini, kita harapkan targetnya bisa naik sekitar 5 persen dibandingkan tahun 2025,” ujarnya.

Eva mengatakan pihaknya saat ini menunggu realisasi pembangunan akses stasiun Whoosh di Padalarang dan Karawang. Rencananya, kedua stasiun tersebut akan terhubung langsung dengan jalan tol sehingga memudahkan pengguna mengakses kereta cepat ke depan.