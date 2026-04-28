KCIC Bidik 30 Ribu Penumpang Kereta Whoosh per Hari

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |19:07 WIB
KCIC Bidik 30 Ribu Penumpang Kereta Whoosh per Hari
KCIC menargetkan jumlah penumpang harian Kereta Cepat Whoosh mencapai sekitar 30 ribu penumpang per hari pada 2028. (Foto: Okezone.com/KCIC)
JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menargetkan jumlah penumpang harian Kereta Cepat Whoosh mencapai sekitar 30 ribu penumpang per hari pada 2028, sesuai target kajian awal. Saat ini, jumlah penumpang harian Whoosh berada di kisaran 17–18 ribu penumpang pada hari kerja (weekday), sementara pada akhir pekan meningkat menjadi 18–20 ribu penumpang.

Untuk mencapai target tersebut, KCIC memperkirakan dibutuhkan waktu sekitar dua tahun ke depan.

“Proyeksi kita waktunya, mudah-mudahan dua tahun ke depan sudah bisa mencapai 30 ribu penumpang per hari,” kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa saat ditemui di Stasiun KCIC Halim, Selasa (28/4/2026).

Ia mengatakan aksesibilitas dan integrasi antarmoda transportasi menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan jumlah penumpang harian. Karena itu, masih diperlukan pengembangan untuk memudahkan calon penumpang mengakses layanan kereta cepat Jakarta–Bandung.

Eva menyebut saat ini pertumbuhan penumpang Whoosh per tahun berada di angka sekitar 5 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh berbagai program KCIC, kerja sama dengan agen perjalanan, serta penyedia destinasi wisata.

“Untuk tahun 2026 ini, kita harapkan targetnya bisa naik sekitar 5 persen dibandingkan tahun 2025,” ujarnya.

Eva mengatakan pihaknya saat ini menunggu realisasi pembangunan akses stasiun Whoosh di Padalarang dan Karawang. Rencananya, kedua stasiun tersebut akan terhubung langsung dengan jalan tol sehingga memudahkan pengguna mengakses kereta cepat ke depan.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214233//kereta_cepat-mzLV_large.jpg
5 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh, Ini Langkah Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214272//kereta_cepat_jakarta_bandung-NtPb_large.jpg
Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh Rp124 Triliun, Rosan: Solusinya Sudah Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214081//menkeu_purbaya-WPJ7_large.jpg
Purbaya Sebut Proyek Whoosh dan LRT Minim Pengawasan Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3213991//purbaya-tz7I_large.jpg
Purbaya Beri Sinyal KCIC di Bawah Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211608//kereta_cepat-HAJ4_large.jpg
5 Fakta Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Tuntas hingga Opsi Diambil Alih Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211628//kcic-inBL_large.jpg
Viral Penumpang Tahan Pintu Kereta Cepat Whoosh
