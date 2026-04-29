HOME FINANCE HOT ISSUE

Setoran Pajak Digital RI Capai RP50,51 Triliun di Kuartal I-2026 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |11:08 WIB
Setoran Pajak Digital RI Capai RP50,51 Triliun di Kuartal I-2026 
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp50,51 triliun di kuartal pertama (Q1) 2026 hingga 31 Maret 2026.

Dari total setoran pajak digital tersebut, Rp38,76 triliun merupakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Rp2 triliun pajak aset kripto, Rp4,77 triliun pajak fintech (peer-to-peer lending), serta Rp4,98 triliun pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Sepanjang Maret 2026, DJP juga melakukan penyesuaian terhadap daftar pemungut PPN PMSE, yang meliputi dua penunjukan baru, dua pencabutan, serta satu perubahan data pemungut PPN PMSE sebagai bagian dari pembaruan dan peningkatan akurasi basis data.

Dua entitas yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE pada periode tersebut adalah Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc. Sementara itu, pencabutan dilakukan terhadap Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited.

Selain itu, terdapat satu perubahan data pemungut PPN PMSE, yaitu pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3214975/pajak_digital-UW9a_large.jpg
Pengelolaan Bukti Potong Pajak Mulai Beralih ke Sistem Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213850/purbaya-NQX4_large.jpg
Jalan Tol Kena PPN Mulai 2028, Purbaya: Saya Enggak Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213845/purbaya-LOs4_large.jpg
Purbaya soal Pedagang Online di Marketplace Kena Pajak: Saya Enggak Akan Cekik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213791/pph_jalan_tol-yGoP_large.jpg
Pemerintah Akan Pungut PPN Jalan Tol 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213789/jalan_tol-eD41_large.jpeg
PPN Jalan Tol 2028, Ini Penjelasan Ditjen Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213738/jalan_tol-JQP3_large.jpg
Ditjen Pajak Bakal Pungut PPN Jalan Tol 2028
