Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
Sertifikasi Halal Kian Penting, Pengusaha Diminta Adaptif

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |22:10 WIB
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong pelaku usaha untuk mengantongi sertifikasi halal. (Foto: Okezone.com/Sanex)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong pelaku usaha untuk mengantongi sertifikasi halal di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa sertifikasi halal kini tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga faktor pembeda di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Menurutnya, tren sertifikasi halal bahkan mulai merambah produk non-konsumsi yang sebelumnya tidak banyak diperhatikan.

“Produk seperti karbol lantai pun sekarang mulai berbondong-bondong mengurus sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa halal sudah menjadi nilai tambah dalam persaingan,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Haikal juga mengingatkan bahwa konsep halal perlu dimaknai lebih luas oleh pelaku usaha, tidak sebatas aspek kepatuhan, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman konsumen.

“Halal itu customer satisfaction. Halal itu kepuasan pelanggan, ketenteraman, kenyamanan, dan loyalitas,” jelasnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement