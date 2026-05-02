80 Titik Proyek Dapur MBG Hutama Karya Rampung

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) merampungkan pembangunan 80 titik fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia makan bergizi gratis (MBG) di berbagai wilayah Sumatera.

Pembangunan SPPG tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan mutu, ketepatan waktu, serta penerapan aspek keselamatan dan keberlanjutan.

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyampaikan bahwa dukungan Perseroan dalam pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari peran aktif perusahaan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Hutama Karya berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya menerapkan metode konstruksi yang efektif melalui penggunaan material sandwich panel guna mendukung percepatan penyelesaian pekerjaan. Selain bangunan utama, turut dibangun fasilitas penunjang seperti pos pengamanan di empat titik di Aceh, sistem portal 24 jam, area lanskap, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menunjang operasional secara optimal.