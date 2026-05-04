Promo “PNM Go!!” Hadir di MotionTrade, Total Reward Hingga Rp10 Juta

JAKARTA – PNM Investment Management berkolaborasi dengan MNC Sekuritas menghadirkan promo “PNM Go!! (Grow & Optimize)” di aplikasi online trading MotionTrade. Total reward yang dibagikan senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Investor wajib melakukan pembelian salah satu produk reksa dana PNM Investment Management, yaitu PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas A atau PNM Amanah Syariah Kelas A, senilai minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di aplikasi MotionTrade dan tidak melakukan penjualan hingga periode penilaian berakhir.

Bonus yang diberikan berupa unit penyertaan produk reksa dana sesuai produk yang diinvestasikan senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dengan maksimal reward Rp500.000 per SID. Periode promo berlangsung pada 4 Mei hingga 29 Mei 2026. Adapun periode penilaian berlangsung hingga 2 September 2026. Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/promopnm2.

Sebagai informasi, MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap serta didukung aplikasi online trading MotionTrade.

(Feby Novalius)

