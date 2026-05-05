Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi Indonesia Tahan Banting di Tengah Gejolak Global

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |12:18 WIB
Ekonomi Indonesia Tahan Banting di Tengah Gejolak Global
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kondisi perekonomian Indonesia masih sangat solid. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kondisi perekonomian Indonesia masih sangat solid di tengah konflik geopolitik yang saat ini memanas.

“Di tengah gejolak ini, ekonomi Indonesia relatif masih solid. Bahkan Managing Director IMF dalam Spring Meeting menyebut Indonesia sebagai bright spot di Indo-Pasifik,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, perekonomian global pada 2026 diproyeksikan melambat. Konflik di Timur Tengah masih menjadi risiko utama, di mana harga minyak bergerak di kisaran 90–120 dolar AS per barel. Pada perdagangan terakhir, harga WTI berada di level 101 dolar AS per barel, sedangkan Brent di level 108 dolar AS per barel.

“Secara year-to-date, pergerakannya mencapai sekitar 77 persen. Namun Indonesia berdasarkan data Bloomberg memiliki potensi risiko resesi yang lebih kecil dibandingkan negara lain,” ujarnya.

Ia menyebutkan, probabilitas resesi Indonesia hanya sekitar 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat dan Kanada yang berada di atas 30 persen, serta Jepang dan China.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216471//mbg-wq5t_large.jpg
MBG dan Libur Nasional Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi RI 5,61%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216468//pertumbuhan_ekonomi-BkvY_large.jpg
Ekonomi RI Tumbuh 5,61% di Kuartal I-2026, Ini Sumber Pertumbuhan Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216463//kepala_bps-GXuR_large.jpg
Breaking News: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61% pada Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/320/3215976//ekonomi_indonesia-TdU6_large.jpg
Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,48 Persen di Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215899//purbaya-aD9s_large.jpg
Rilis APBN KiTa Ditunda, Picu Spekulasi Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215575//dirut_bri-4Qkv_large.png
Dirut BRI Ungkap Ekonomi RI Masih Kuat di Tengah Perang AS-Iran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement