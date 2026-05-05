Rupiah Tertekan ke Rp17.424 per USD Imbas Konflik AS–Iran

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali ditutup tertekan pada akhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali ditutup tertekan pada akhir perdagangan hari ini. Rupiah melemah 30 poin atau sekitar 0,17 persen ke level Rp17.424 per dolar AS.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen eksternal menjadi faktor utama tekanan, di mana pasar masih rapuh setelah kembali terjadi ketegangan militer pada Senin, ketika pasukan AS dan Iran melancarkan serangan di Teluk dalam upaya menguasai jalur air strategis tersebut.

“Kenaikan ketegangan tersebut secara efektif menghancurkan gencatan senjata yang rapuh dan meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan yang berkepanjangan,” tulis Ibrahim dalam risetnya, Selasa (5/5/2026).

Militer AS menyebut telah menghancurkan enam kapal serang kecil Iran dalam pertempuran di selat tersebut. Ketegangan juga meningkat setelah serangan Iran menargetkan infrastruktur di Uni Emirat Arab, termasuk terminal minyak di Pelabuhan Fujairah.

Para pelaku pasar turut mempertimbangkan inisiatif baru Presiden AS Donald Trump bertajuk “Proyek Kebebasan”, yang bertujuan membantu kapal-kapal yang terhambat di Teluk. Program ini berupaya mengawal kapal komersial melalui rute yang lebih aman serta memulihkan arus pelayaran di Selat Hormuz.