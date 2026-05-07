Kemenperin: Pabrik Kawat Baja Galvanis Perkuat Rantai Pasok Nasional

JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza meresmikan pabrik kawat baja galvanis milik PT Beka Wire Indonesia di Subang, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa pabrik baru ini tentunya tidak saja akan turut membangun negeri serta membuka kesempatan kerja baru, spesifik di bidang industri baja nasional Bapak Wamenperin sangat mengapresiasi.

"BEKA diharapkan juga berperan dalam peningkatan teknologi dan riset secara komitmen kuat dan pihak para perusahaan dalam menghadirkan pabrik kawat baik yang akan bersaing di kancah internasional sehingga tentunya akan menjadi katalis mendorong peningkatan prestasi asing maupun domestik di sektor manufaktur ini," uangkapnya.

Penuhi Kebutuhan Industri

Selain itu Wamenperin juga mengatakan bahwa BEKA sejalan dengan program Pemerintah antara lain fokus pada pemenuhan bahan baku untuk meningkatkan nilai tambah industri.

"Mendorong teknologi keberlanjutan dan ekonomi sirkular dalam aktivitas industi Melalui peresmian ini, BEKA menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra jangka panjang bagi pelanggan dan pemangku kepentingan," katanya.

Seperti diketahui bahwa BEKA berfokus pada penyediaan solusi kawat baja galvanis untuk berbagai aplikasi, mulai dari otomotif, energi, infrastruktur, hingga agrikultur, dengan standar proses yang terukur agar mutu produk dan ketersediaan pasokan tetap terjaga.

"Didukung teknologi pelapisan/coating yang relevan dengan kebutuhan aplikasi, BEKA memastikan performa produk yang andal sekaligus memudahkan pelanggan dalam proses produksi," Direktur Komersial BEKA Sandy Suryadi.