HOME FINANCE SMART MONEY

LPS: 15 Juta Penduduk Usia Produktif Belum Punya Rekening Bank

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |21:24 WIB
LPS: 15 Juta Penduduk Usia Produktif Belum Punya Rekening Bank
JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan, masih ada 15 juta penduduk Indonesia usia produktif yang belum memiliki rekening bank.

"Sampai saat ini masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening bank," kata Ketua LPS Anggito Abimanyu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jakarta, Kamis (7/5/2026). 

Belasan juta usia produktif yang belum memiliki rekening bank ini disebut Anggito menurun dari tahun sebelumnya secara akumulasi sebesar tiga juta orang dibandingkan pada 2025. Meski begitu, LPS bakal menggencarkan literasi keuangan.

"(Kepemilikan rekening) guna meningkatkan inklusi keuangan dan dapat memanfaatkan berbagai program Asta Cita pemerintah secara efisien dan efektif," ujarnya.

Anggito menambahkan LPS terus menjaga kepercayaan nasabah dan ikut serta dalam sinergi stabilitas sistem keuangan dengan pelaksanaan program penjaminan dan resolusi bank yang optimal dan efisien. 

"Dari sisi penjaminan, cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90 persen aman untuk bank umum maupun BPR dan BPRS," kata dia.

 

