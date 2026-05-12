IHSG di Zona Merah, Turun ke Level 6.839

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |09:33 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot ke ke level 6.839,50 atau turun 0,96% di awal perdagangan. 

Padahal IHSG hari ini sempat dibuka menguat. Indeks saham naik 0,60% ke level 6.946,85.

Semenit berjalan perdagangan, Selasa (12/5/2026), IHSG melanjutkan penguatan 0,95% ke level 6.971, dengan 340 saham di zona hijau, 134 melemah, dan 485 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp482 miliar dengan volume 1,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,41% ke 671, indeks JII naik 1,19% ke 452, indeks MNC36 menguat 0,30% ke 294, dan IDX30 menguat 0,27% ke 377.

Untuk indeks sektoral, mayoritas berada di zona hijau seperti energi, keuangan, properti, transportasi, industri, teknologi, bahan baku, konsumer siklikal, dan infrastruktur. Sementara itu, konsumer non-siklikal dan kesehatan melemah.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (CCSI), PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI), dan PT UBC Medical Indonesia Tbk (LABS).

Sedangkan top losers dihuni oleh PT Asia Pramulia Tbk (ASPR), PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP), dan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA).

(Feby Novalius)

