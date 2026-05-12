HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Perkuat Infrastruktur Digital di Papua Pegunungan 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |15:47 WIB
JAKARTA -  Upaya memperluas akses digital di wilayah timur Indonesia terus dilakukan, salah satunya melalui Community Gateway di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat dan memperluas pemerataan infrastruktur digital di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang di Indonesia bagian timur, sekaligus memperkuat konektivitas nasional melalui pemanfaatan teknologi satelit. 

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan Community Gateway di Wamena merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional dalam upaya membangun infrastruktur digital yang inklusif hingga wilayah paling timur Indonesia. 

“Konektivitas adalah prasyarat utama kemajuan. Di sinilah Community Gateway Wamena berperan penting, mengubah tantangan geografis menjadi peluang strategis, mengubah wilayah untuk siap tumbuh dan siap mengambil bagian dalam ekonomi digital nasional," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Angga menambahkan, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menguatkan fondasi masa depan Indonesia yang benar-benar terhubung, dari Sabang sampai Merauke.

"Tugas berikutnya adalah memastikan infrastruktur ini benar-benar hidup dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, terutama di wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.

Sementara itu, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai menyampaikan bahwa kehadiran Community Gateway Wamena menjadi sebuah tonggak pembangunan yang besar di wilayah pegunungan Papua. 

"Kehadiran Telkom dan Telkomsat melalui solusi konektivitas satelit dinilai menjadi langkah nyata untuk menyentuh saudara-saudara di wilayah pegunungan Papua dalam menciptakan kemajuan dan masa depan yang cemerlang," katanya.

 

