Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Bangun Tol Menuju Pelabuhan Tanjung Carat, Anggaran Tembus Rp26 Triliun 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |20:45 WIB
Pemerintah Bangun Tol Menuju Pelabuhan Tanjung Carat, Anggaran Tembus Rp26 Triliun 
Wamen Investasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menggarap pembangunan jalan tol penghubung menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang direncanakan dimulai proyeknya pada sisa 2026. 

Proyek jalan tol sepanjang 80 kilometer dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp26 triliun ini dirancang khusus untuk memangkas tingginya biaya logistik yang selama ini melilit sektor industri dan menggerus nilai tambah perekonomian di wilayah Sumatera.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menekankan soal Provinsi Sumatera Selatan memiliki kekuatan sumber daya alam yang masif, mulai dari cadangan batu bara raksasa, minyak dan gas, hingga komoditas perkebunan seperti karet, kopi, dan kelapa sawit. Namun, potensi ekonomi yang besar tersebut masih tertahan oleh buruknya kelancaran distribusi barang yang berimbas pada pelemahan daya saing produk di pasar.

"Persoalan utama di sana terkhusus adalah mengenai masalah logistik yang belum terurai. Ini menyebabkan dua hal utama, satu, terbatasnya komoditas secara volume yang keluar, dan yang kedua, menyebabkan ongkos logistik masih relatif mahal sehingga komoditi dari Sumatera Selatan menjadi tidak memiliki daya saing yang kuat," kata Todotua dalam jumpa pers di kantor BKPM, Rabu (13/5/2026).

Pemerintah, kata Todotua, mengambil langkah cepat melalui penandatanganan nota kesepahaman rencana kerja sama integrasi infrastruktur wilayah, yang melibatkan sejumlah BUMN seperti Hutama Karya dan Pemprov Sumsel. Penambahan akses bebas hambatan menuju Pelabuhan Tanjung Carat ini diyakini mampu menjadi urat nadi baru yang akan mendongkrak performa rantai pasok secara keseluruhan.

"Keberadaan akses tol ini kami harapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas logistik, tidak hanya bagi Provinsi Sumatera Selatan tetapi juga provinsi lain seperti Jambi. Strateginya untuk dua konteks, pertama meningkatkan volume alur komoditas yang ada di wilayah Sumatera Selatan untuk bisa keluar, kemudian yang kedua untuk mengefisiensikan ongkos logistik serta kualitas supply chain," paparnya.

Secara teknis, jalan bebas hambatan ini dirancang sebagai lintasan sirip yang akan memperpanjang tulang punggung Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Titik percabangannya akan ditarik dari gerbang yang sudah beroperasi saat ini untuk menciptakan rute langsung sepanjang puluhan kilometer menuju area pelabuhan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218296/wamen_investasi-g0jy_large.jpg
BKPM Optimistis Proyek Jalan Tol Tanjung Carat Pacu Ekonomi Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3212975/jalan_tol-jn0o_large.jpg
Tol Nir Sentuh Dinilai Masih Berisiko, Perlu Perubahan Perilaku Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/470/3210631/jalan_tol-v7gD_large.png
4 Fakta Investor Asing Ogah Bangun Proyek Jalan Tol di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/320/3210440/jalan_tol-O53L_large.jpg
BPJT Sebut Investor Asing Ogah Garap Proyek Jalan Tol di RI, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210258/jalan_tol-taUJ_large.png
Pemerintah Tegaskan Uji Coba MLFF Dipersiapkan Matang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/470/3208371/tol-DELa_large.jpg
Tol Jagorawi Banjir, Jasa Marga Ungkap Biang Keroknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement