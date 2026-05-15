Gaji ke-13 PNS Jadi Cair di Mei 2026 Ini? Ini Faktanya

Gaji ke-13 PNS cair di Mei 2026 ini? Ini faktanya. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Gaji ke-13 PNS cair di Mei 2026 ini? Ini faktanya.

Gaji ke-13 dipastikan cair pada tahun ini. Pasalnya, gaji ke-13 merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dioptimalkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 2026.

Oleh karena itu, penyaluran gaji ke-13 ASN disiapkan sebesar Rp55 triliun.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, gaji ke-13 dijadwalkan cair pada Juni mendatang.

“Jadi saya garis bawahi, THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan pada bulan Juni,” ujarnya.

Untuk itu, para PNS diharapkan memahami bahwa gaji ke-13 bukan cair pada Mei 2026, melainkan pada Juni 2026.

Gaji ke-13 tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2026. Beleid tersebut ditetapkan pada 3 Maret 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.