Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Naikkan Pungutan Fuel Surcharge, Harga Tiket Pesawat Jakarta-Bali Capai Rp2,4 Juta 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |17:14 WIB
Kemenhub Naikkan Pungutan Fuel Surcharge, Harga Tiket Pesawat Jakarta-Bali Capai Rp2,4 Juta 
Tiket Pesawat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan resmi menaikkan pungutan fuel surcharge oleh maskapai kepada pelanggan untuk menyikapi fluktuasi harga avtur yang mengalami kenaikan saat ini. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge).

Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan. Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan, penerapan fuel surcharge tersebut dapat diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026.

Dalam implementasi aturan tersebut, Lukman menegaskan maskapai penerbangan wajib mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang dari tarif dasar (basic fare), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan baru tersebut membuat maskapai melakukan penyesuaian harga dan mencantumkan besaran pungutan biaya tambahan dari setiap penumpang. 

Berdasarkan hasil pencarian beberapa maskapai, harga tiket dari Jakarta - Bali kelas ekonomi untuk keberangkatan 16 Mei sekitar pukul 10.00 WIB berada di rentan harga Rp1,6-2,4 juta.

Misalnya maskapai Garuda Indonesia menjual tiket ke Bali untuk kelas ekonomi dengan harga Rp2.384.220. Tarif tersebut termasuk tarif dasar Rp1.145.00, fuel surcharges Rp715.500, jasa bandara Rp168.720, dan pajak Rp350 ribu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216748/pesawat-SNpK_large.jpg
Kenaikan Harga Tiket Pesawat Maksimal 13 Persen Dievaluasi Imbas Avtur Naik Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/320/3214751/pesawat-vVmt_large.jpg
Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Ekonomi Selama 60 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211620/bandara-OQpH_large.jpg
4 Fakta Harga Tiket Pesawat Naik Tak Boleh di Atas 13 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211592/bandara-R5wb_large.jpg
Menhub Beri Sinyal Harga Tiket Pesawat Turun 2 Bulan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211523/tiket_pesawat_terbang-qzm3_large.jpg
38,2 Juta Naik Pesawat Terbang di Kuartal I-2026, Naik 5 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/320/3210445/tiket_pesawat_terbang-dpDL_large.jpg
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Potensi Kenaikan Tarif Pesawat Imbas Harga Avtur Melonjak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement