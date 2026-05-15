RI-Korsel Kembangkan Teknologi Satelit Penginderaan Bumi

JAKARTA - Indonesia dan Korea Selatan kerja sama memperluas kolaborasi global di bidang space technology serta mendorong pengembangan teknologi earth observation.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Partnership Agreement antara Telkomsat bersama Nara Space, perusahaan teknologi antariksa asal Korea Selatan di Jakarta pada 12 Mei 2026.

Kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam mendorong pengembangan teknologi satelit yang adaptif, inovatif, serta mampu menjawab kebutuhan data dan analisis citra satelit di berbagai sektor.

”Melalui kerja sama ini, Telkomsat dan Nara Space akan melakukan kolaborasi dalam berbagai ruang lingkup, di antaranya riset dan pengembangan teknologi penginderaan bumi berbasis satelit, eksplorasi peluang pasar dan use case bersama," kata Direktur Pengembangan Telkomsat Anggoro Kurnianto Widiawan dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal dalam membangun framework kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan dalam pengembangan teknologi earth observation guna memenuhi kebutuhan berbagai layanan data dan analisis citra satelit untuk berbagai sektor di Indonesia di antaranya pemerintahan, industri, dan kebencanaan.