Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI-Korsel Kembangkan Teknologi Satelit Penginderaan Bumi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |17:36 WIB
RI-Korsel Kembangkan Teknologi Satelit Penginderaan Bumi
Satelit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia dan Korea Selatan kerja sama memperluas kolaborasi global di bidang space technology serta mendorong pengembangan teknologi earth observation.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Partnership Agreement antara Telkomsat bersama Nara Space, perusahaan teknologi antariksa asal Korea Selatan di Jakarta pada 12 Mei 2026.

Kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam mendorong pengembangan teknologi satelit yang adaptif, inovatif, serta mampu menjawab kebutuhan data dan analisis citra satelit di berbagai sektor.

”Melalui kerja sama ini, Telkomsat dan Nara Space akan melakukan kolaborasi dalam berbagai ruang lingkup, di antaranya riset dan pengembangan teknologi penginderaan bumi berbasis satelit, eksplorasi peluang pasar dan use case bersama," kata Direktur Pengembangan Telkomsat Anggoro Kurnianto Widiawan dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal dalam membangun framework kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan dalam pengembangan teknologi earth observation guna memenuhi kebutuhan berbagai layanan data dan analisis citra satelit untuk berbagai sektor di Indonesia di antaranya pemerintahan, industri, dan kebencanaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/622/3103802/teknologi-whMU_large.jpg
Cara Perusahaan Manfaatkan Teknologi AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/455/3018270/ini-tantangan-dan-peluang-karier-penerapan-teknologi-blockchain-di-ri-unq6FoIVPC.jpeg
Ini Tantangan dan Peluang Karier Penerapan Teknologi Blockchain di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/320/2903808/daftar-5-teknologi-buatan-israel-yang-kita-pakai-sehari-hari-EoeNTl49pO.jpg
Daftar 5 Teknologi Buatan Israel yang Kita Pakai Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/10/320/2244294/amazon-apple-hingga-microsoft-bersaing-di-sektor-kesehatan-siapa-yang-menang-nAv3T23rxN.jpg
Amazon, Apple hingga Microsoft Bersaing di Sektor Kesehatan, Siapa yang Menang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/28/320/2221108/menteri-bumn-teknologi-menjadi-sebuah-keharusan-sisWVD5LYq.jpg
Menteri BUMN: Teknologi Menjadi Sebuah Keharusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/06/320/2194777/zoom-laris-manis-kekayaan-pendirinya-melejit-112-jadi-rp125-triliun-R1HalprXwP.jpg
Zoom Laris Manis, Kekayaan Pendirinya Melejit 112% Jadi Rp125 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement