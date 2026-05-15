Proyek Konstruksi Bakal Pakai Teknologi BIM hingga AI, Lebih Transparan dan Berbasis Data

JAKARTA - Pemerintah melakukan transformasi pada industri konstruksi menuju sistem yang lebih terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti Building Information Modeling (BIM), Artificial Intelligence (AI), serta sistem data terintegrasi dalam proyek infrastruktur.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Komang Sri Hartini, menekankan pentingnya digitalisasi infrastruktur dalam memperkuat tata kelola konstruksi nasional yang lebih modern dan berbasis data.

Menurutnya, peran BIM, Common Data Environment (CDE), serta AI dalam mendukung monitoring proyek, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pengambilan keputusan sangat penting.

“Digitalisasi infrastruktur menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola konstruksi yang lebih terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan BIM, CDE, dan AI sangat penting untuk mendukung pengelolaan proyek yang lebih cerdas dan berbasis data,” ujar Komang, Jumat (15/5/2026).

Sementara itu, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Kimron Manik, menambahkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan penyedia teknologi dalam memperkuat pengembangan talenta digital sektor konstruksi. Ia menekankan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan tersertifikasi untuk menjawab tantangan transformasi digital.