4 Fakta MSCI Keluarkan 6 Saham Indonesia dari Indeks Global

JAKARTA - Morgan Stanley Capital International (MSCI) telah mengumumkan deretan saham-saham Indonesia yang ditendang dari tinjauan indeks Mei 2026 sebagai konstituen indeks.

Berikut fakta-fakta MSCI keluarkan 6 saham Indonesia dari Indeks global yang dirangkum Okezone, Sabtu (16/5/2026).

1. Daftar 6 Emiten

Kebijakan ini akan diimplementasikan pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026 dan efektif berlaku mulai 1 Juni 2026.

Hal ini menyusul penyesuaian aturan terkait high shareholding concentration (HSC) hingga free float.

Selain mencoret enam saham dari MSCI Global Standard Index, 13 saham Indonesia juga terdepak dari MSCI Small Cap Index.

6 Saham Dicoret

- PT Amman Mineral Internasional (AMMN)

- PT Barito Renewables Energy (BREN)

- PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)

- PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA)

- PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)

- PT Sumber Alfaria Trijaya (AMRT)