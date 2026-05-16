5 Fakta Utang RI Hampir Rp10.000 Triliun 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |09:20 WIB
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatatkan posisi utang pemerintah Indonesia hampir Rp10.000 triliun, tepatnya mencapai Rp9.920,42 triliun per akhir Maret 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp282,52 triliun dibandingkan posisi pada Desember 2025 yang tercatat senilai Rp9.637,9 triliun.

Meski secara nominal mendekati angka psikologis Rp10.000 triliun, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada di level 40,75 persen. 

Angka tersebut tercatat masih berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60 persen terhadap PDB.

Berikut fakta-fakta utang RI hampir Rp10.000 triliun yang dirangkum Okezone, Sabtu (16/5/2026). 

1. Respons Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan nominal tersebut. 

Dia membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara-negara maju dan tetangga yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi.

"Kan acuannya apa? Utang. Kalau kita lihat lacuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60 persen. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Iya masih aman, masih sekitar 40an persen, ke 40 persen lebih sedikit jadi aman. Singapura berapa? 180 persen ya, 180 persen. Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita, dibanding Amerika juga, dibanding Jepang apa Jepang 275 persen," kata Purbaya di kantornya, Jakarta.

 

Berita Terkait
Tak Tepat Kaitkan Utang Pemerintah Hampir Rp10.000 Triliun dengan MBG, Ini Penjelasannya
Viral Patungan APBN Rp800 Triliun untuk Lunasi Utang Negara, Ini Faktanya
Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi Jadi Rp7.499 Triliun
Fitch Ratings Pangkas Outlook Utang Indonesia Jadi Negatif, Singgung MBG
5 Fakta Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp7.295 Triliun
Utang Indonesia Rp9.637 Triliun dan Rasio Tembus 40,46 Persen, Purbaya: Masih Aman!
