Jelang Kunjungan Presiden Lukashenko, Airlangga Bahas Kerja Sama Energi, Pangan dan FTA RI–Belarus

Menko Airlangga secara khusus menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Republik Belarus, Alexander Turchin, di Minsk, Belarus. Pertemuan yang berlangsung di sela-sela Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 ini berfokus pada perluasan kemitraan ekonomi strategis dan optimalisasi pasar Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

Airlangga secara khusus menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia yang dijadwalkan pada awal Juli 2026. Saat ini, kedua negara tengah mematangkan peta jalan (roadmap) kerja sama komprehensif yang ditargetkan rampung saat kunjungan tersebut berlangsung.

“Indonesia juga siap menyambut kunjungan delegasi bisnis Belarus ke Indonesia dalam rangkaian kunjungan Presiden Belarus,” ujar Menko Airlangga, Sabtu (16/5/2026).

Pemerintah Indonesia membidik keunggulan Belarus di sektor agroindustri dan mekanisasi pertanian modern untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Sebagai negara dengan kontribusi manufaktur mencapai 20,3 persen terhadap PDB dan tingkat swasembada pangan mencapai 96 persen pada 2024, Belarus dinilai mampu membantu mempercepat modernisasi sektor pertanian di Tanah Air.