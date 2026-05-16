Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Kunjungan Presiden Lukashenko, Airlangga Bahas Kerja Sama Energi, Pangan dan FTA RI–Belarus

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |13:08 WIB
Jelang Kunjungan Presiden Lukashenko, Airlangga Bahas Kerja Sama Energi, Pangan dan FTA RI–Belarus
Menko Airlangga secara khusus menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Republik Belarus, Alexander Turchin, di Minsk, Belarus. Pertemuan yang berlangsung di sela-sela Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 ini berfokus pada perluasan kemitraan ekonomi strategis dan optimalisasi pasar Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

Airlangga secara khusus menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia yang dijadwalkan pada awal Juli 2026. Saat ini, kedua negara tengah mematangkan peta jalan (roadmap) kerja sama komprehensif yang ditargetkan rampung saat kunjungan tersebut berlangsung.

“Indonesia juga siap menyambut kunjungan delegasi bisnis Belarus ke Indonesia dalam rangkaian kunjungan Presiden Belarus,” ujar Menko Airlangga, Sabtu (16/5/2026).

Pemerintah Indonesia membidik keunggulan Belarus di sektor agroindustri dan mekanisasi pertanian modern untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Sebagai negara dengan kontribusi manufaktur mencapai 20,3 persen terhadap PDB dan tingkat swasembada pangan mencapai 96 persen pada 2024, Belarus dinilai mampu membantu mempercepat modernisasi sektor pertanian di Tanah Air.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218565//alsintan-9vs8_large.jpg
RI Jajaki Kerja Sama Industri Alat Berat dan Pertanian dengan Belarus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216476//airlangga-E9aB_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tahan Banting di Tengah Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3215024//airlangga-5mV9_large.jpg
Airlangga Siapkan Stimulus Baru untuk Industri Pengguna Plastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/278/3214990//ihsg-mRPs_large.jpg
Purbaya Targetkan IHSG Tembus 28.000, Airlangga: Kita Kejar Pertumbuhan 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/320/3208145//airlangga_lebaran-3R5B_large.jpg
Airlangga Optimistis Geliat Ramadhan Dorong Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5% 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207907//pns-7jUL_large.jpg
Usai Lebaran, PNS dan Swasta Bakal WFH Sehari per Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement