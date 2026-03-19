Usai Lebaran, PNS dan Swasta Bakal WFH Sehari per Pekan

JAKARTA - Pemerintah bakal menerapkan skema work from home (WFH) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta usai Lebaran 2026. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk merespons tingginya harga minyak dunia imbas perang di kawasan Timur Tengah.

“Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga usai melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Airlangga merincikan teknis untuk kebijakan WFH ini sedang disiapkan. Namun, dirinya menjelaskan bahwa WFH dapat dilakukan para pekerja selama satu hari dalam satu minggu.

“Dalam satu hari dalam lima hari kerja,” ungkap Airlangga.

Menurutnya, kebijakan ini juga diharapkan bisa diterapkan bukan hanya oleh ASN, tetapi juga pekerja swasta.

“Nah itu teknisnya sedang disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda. Nah ini semuanya sedang kita siapkan lagi,” ungkapnya.