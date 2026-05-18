HOME FINANCE MARKET UPDATE

Luhut Sebut Investor Global Tunggu Hasil Reformasi Pasar Modal Indonesia 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |14:37 WIB
Luhut (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan investor global masih wait and see masuk ke pasar saham Indonesia ditengah agenda transformasi integritas pasar modal. 

Luhut mengatakan, investor asing cenderung mau melihat hasil dari keberhasilan dan keberlanjutan agenda transformasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO). Hal tersebut membuat arus dana asing saat ini belum banyak masuk ke pasar saham Indonesia. 

"Saya menekankan secara khusus kepada mereka terkait reformasi pasar modal. Langkah OJK sejauh ini sudah tepat, tetapi kita harus akui bahwa sebagian investor global masih 'wait and see', apakah implementasinya bisa konsisten sehingga meningkatkan kredibilitas pasar modal," ujar Luhut dalam unggahan sosial media resmi miliknya, saat melakukan Rapat Bersama OJK, Senin (18/5/2026).

Luhut mengaku, beberapa waktu lalu ia sempat menjalin pertemuan dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk mendengar pandangan terhadap pasar modal RI. Menurutnya, MSCI menaruh harapan besar terhadap keberhasilan agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia. 

"Beberapa waktu lalu, ketika tim dari MSCI datang menemui saya, mereka sampaikan betapa besarnya harapan terhadap pasar modal Indonesia. Ha ini menjadi bukti bahwa potensi kita luar biasa besar, maka dari itu momentum emas ini tidak boleh kita sia-siakan," kata Luhut. 

Luhut menyebut, OJK bukan sekedar lembaga yang menjaga stabilitas sektor keuangan ditengah situasi global yang sedang tidak menentu hari ini. Nakun tugas lain OJK yang juga tidak boleh luput ialah memastikan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia tetap kokoh. 

 

4 Fakta MSCI Keluarkan 6 Saham Indonesia dari Indeks Global
