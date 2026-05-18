Prediksi Tekanan Rupiah Mereda, Purbaya Bocorkan Rapor APBN April

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah akibat gejolak pasar global akan mulai melandai pada pertengahan pekan ini. Optimisme tersebut didorong oleh mulai berjalannya strategi intervensi pemerintah di pasar surat utang serta masuknya kembali aliran modal asing.

Purbaya menilai melandainya tekanan pada pasar obligasi negara (bond market) akan menjadi katalis positif yang merembet pada penguatan mata uang domestik dalam beberapa hari ke depan.

“Saya pikir pertengahan minggu ini juga sudah mulai berkurang. Pemerintah sudah masuk ke bond market sedikit-sedikit, asing juga sudah mulai masuk sehingga tekanan di bond mestinya berkurang. Biasanya kalau tekanan di bond berkurang, sentimen negatif juga berkurang ke nilai tukar," jelas Purbaya ke awak media di Istana Kepresidenan, Senin (18/5/2026).

Guna mematahkan keraguan pasar, Purbaya memberikan bocoran bahwa kinerja fiskal Indonesia hingga bulan lalu mencatatkan performa yang sangat impresif. Data resmi tersebut rencananya akan dipaparkan secara detail kepada publik pada esok hari.

"Yang penting gini, besok saya. Saya ini apa, akan ada APBN kita, laporan APBN kita sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para-para pengamat itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus jadi Anda nggak usah khawatir,” tegasnya.

Purbaya juga meluruskan kabar yang beredar di sela-sela acara penyerahan pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma mengenai apakah Presiden Prabowo Subianto sempat menanyakan secara khusus perkembangan kurs Dolar AS kepadanya.