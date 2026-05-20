Purbaya Ungkap Respons Prabowo soal Kinerja Bea Cukai: Mereka Sudah Mulai Pada Takut

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan apresiasi atas capaian kinerja jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang menunjukkan tren pemulihan signifikan.

Perbaikan komitmen kerja tersebut tecermin langsung dari performa setoran kepabeanan dan cukai yang berhasil keluar dari zona kontraksi dan berbalik mencatatkan pertumbuhan positif.

"Jadi kelihatannya orang Bea Cukai sudah mulai serius kerjanya," puji Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (19/5/2026).

Purbaya mengaku telah melaporkan langsung pembalikan kinerja positif ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Merespons laporan tersebut, kepala negara menyambutnya dengan tawa sekaligus menilai bahwa ketegasan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi berhasil membuat para pegawai tidak berani lagi melakukan tindakan menyimpang.

"Kata Presiden, begitu (dikatakan) 'Pak sudah membaik', Presiden ketawa 'hahahaha, mereka sudah mulai pada takut ya', 'iya kayaknya Pak," tutur Purbaya menirukan dialognya bersama Presiden.

"Tapi kita nggak peduli, yang penting kinerjanya membaik," imbuhnya.

Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan, realisasi setoran dari sektor bea dan cukai hingga akhir April 2026 berhasil mengantongi dana sebesar Rp100,6 triliun. Angka ini tercatat 0,6 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan pada periode yang sama di tahun lalu.