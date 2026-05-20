HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |11:17 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencanangkan mata uang Garuda bergerak di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per Dolar Amerika Serikat (AS) pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027. Seluruh asumsi yang tertuang dalam dokumen KEM-PPKF ini nantinya akan beroperasi sebagai cetak biru resmi dalam penyusunan RAPBN 2027.

Prabowo menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antara otoritas fiskal di Kementerian Keuangan dan otoritas moneter di Bank Indonesia menjadi kunci utama untuk membentengi mata uang domestik dari guncangan pasar global.

"Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," tegas Prabowo di hadapan Sidang Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).

Selain mematok jangkar pergerakan kurs, cetak biru perekonomian yang dirancang pemerintahan Presiden Prabowo ini juga merinci sejumlah indikator makroekonomi strategis lainnya.

Pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mampu melompat ke zona akselerasi di level 5,8 persen hingga 6,5 persen. 

 

