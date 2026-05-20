HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Minta Kabinetnya Tentukan Harga Kelapa Sawit hingga Nikel

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |11:59 WIB
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinetnya merumuskan harga komoditas strategis Indonesia seperti kelapa sawit, nikel, emas hingga hasil tambang lainnya agar tidak lagi ditentukan oleh negara lain.

Prabowo pun menegaskan bahwa aneh jika hasil komoditas dalam negeri ditentukan negara lain. Hal ini disampaikan Prabowo ketika menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi, saya mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain, kita tentukan harga kita,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Menurutnya, sudah saatnya Indonesia memiliki kedaulatan dalam menentukan harga komoditas sendiri. Indonesia tidak perlu memaksakan penjualan apabila negara lain tidak bersedia membeli sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

“Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” ujarnya.

Selain sawit, Prabowo juga menyoroti harga nikel Indonesia yang dinilai masih dipengaruhi negara lain. Dirinya pun menginstruksikan kabinet untuk menyusun formulasi harga berbagai komoditas tambang nasional.

 

