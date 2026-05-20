RUPST 2026, Bank Raya (AGRO) Rombak Pengurus dan Angkat Komisaris Baru

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |20:05 WIB
PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) melakukan penyegaran dalam struktur tata kelola perusahaan melalui perombakan susunan pengurus.
JAKARTA - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) melakukan penyegaran dalam struktur tata kelola perusahaan melalui perombakan susunan pengurus. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ini memutuskan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru guna memperkuat nakhoda bisnis bank digital ke depan.

Pemegang saham menyetujui pengangkatan Farid Rahman sebagai Komisaris Independen baru serta Tatang Yuliono sebagai Komisaris perseroan.

Direktur Utama Bank Raya, Ida Bagus Ketut Subagia, menyatakan bahwa pelaksanaan RUPST ini merupakan cerminan komitmen perseroan dalam menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

“Penyelenggaraan RUPST 2026 merupakan salah satu upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang menempatkan organ perusahaan tertinggi, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menyetujui serta mengesahkan keputusan yang akan dijalankan atau telah dijalankan oleh manajemen,” ujar Bagus dalam keterangan resminya, Rabu (20/5/2026).

Rapat tersebut mencatatkan kuorum yang kuat dengan dihadiri para pemegang saham yang mewakili 89,53 persen atau setara dengan 22,08 miliar saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan secara resmi oleh perseroan.

