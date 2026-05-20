HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Sosok Pemilik Rumah Makan Padang Terkenal Pagi Sore, Viral Diboikot Turis Malaysia 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |20:15 WIB
Makanan Padang (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ternyata ini sosok pemilik rumah makan Padang terkenal Pagi Sore, viral diboikot turis Malaysia. Hal tersebut bermula dari unggahan seorang turis Malaysia yang rombongannya dituduh belum membayar tagihan makan. Kejadian itu membuat netizen bertanya-tanya.

Siapa sebenarnya owner Pagi Sore? berikut rangkuman Okezone, Rabu (20/5/2026).  

Pemilik rumah makan Pagi sore adalah H. Lismar dan H. Sabirin. Keduanya merupakan lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat dan mendirikan masakan Padang. 

Siapa pemilik rumah makan Pagi sore ini memulai bisnisnya dengan menyewa sebuah tempat kecil di Jl. Sudirman, Palembang, Sumatra Selatan. 

Usaha ini kemudian berkembang dengan pendirian beberapa cabang baru yang masih berlokasi di sekitar Palembang.

Ekspansi pertama ke Jakarta baru dilakukan pada tahun 2006 dengan dibukanya cabang baru di Rawamangun, Jakarta Timur oleh anak H. Sabirin, yaitu Hj. Armaidy dan Abdul Satam, kemudian berlanjut dengan pendirian cabang baru lainnya di Jl. Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Restoran Pagi Sore yang berpusat di kota Palembang ini, kini sudah beroperasi di beberapa lokasi, sebagian besar di wilayah Sumatra bagian Selatan terutama kota Palembang. 

Selain di Jakarta, juga ada di Bangka, Kayu Agung, Jambi, dan Sungai Lilin. Tak hanya di dalam negeri saja, mereka juga memperluas bisnis ini dengan mendirikan cabang di negara lain, yaitu Singapura. 

 

