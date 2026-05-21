Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Idul Adha 2026, KAI Operasikan 9 Perjalanan KA Tambahan 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |14:19 WIB
Libur Idul Adha 2026, KAI Operasikan 9 Perjalanan KA Tambahan 
Kereta Api (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menyediakan 9 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) tambahan demi mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026.

Sekaligus, penambahan perjalanan ini ditujukan untuk memberikan lebih banyak pilihan jadwal keberangkatan sekaligus memastikan ketersediaan tempat duduk bagi masyarakat yang akan bepergian dari maupun menuju wilayah Jakarta selama masa libur akhir pekan atau long weekend.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan bahwa KA tambahan dioperasikan pada sejumlah relasi favorit masyarakat seperti Yogyakarta, Solo, Bandung, Cirebon, Purwokerto/Cilacap hingga Surabaya.

“Momentum libur panjang Idul Adha diperkirakan akan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, KAI Daop 1 Jakarta menghadirkan perjalanan tambahan pada sejumlah rute favorit agar masyarakat memiliki lebih banyak alternatif perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu,” ujar Franoto dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Adapun, selama periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta terus mengoperasikan sebanyak 68 perjalanan KA reguler setiap harinya. Ditambah, terdapat tambahan 8 perjalanan KA dari Stasiun Gambir dan 1 perjalanan KA dari Stasiun Pasar Senen.

Sehingga, total kapasitas tempat duduk yang disediakan selama masa angkutan libur panjang mencapai 357.320 tempat.
Sampai saat ini, KAI mencatat sebanyak 156.753 pelanggan telah melakukan pemesanan tiket keberangkatan dari wilayah Daop 1 Jakarta, dengan tingkat okupansi sementara mencapai 43 persen dan angka tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah.

Kata Franoto, tiket KA Jarak Jauh untuk berbagai tujuan masih tersedia dan masyarakat diimbau untuk segera melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal resmi penjualan tiket lainnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217240/kai_logistik-i3dG_large.jpg
Pakai KA Ronggowarsito, Kapasitas Angkut Peti Kemas ke Semarang Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/320/3215956/kai-WYQX_large.jpg
Waspada! 130 Perlintasan Kereta di Jakarta Tanpa Penjagaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215538/kai-U6q3_large.jpg
Investigasi Penyebab Kecelakaan Kereta Bekasi Timur, KNKT Selidiki Sistem Persinyalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215367/stasiun-mT16_large.jpg
Menhub Sebut KRL Rute Cikarang Dibuka Siang Ini Usai Kecelakaan Kereta di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215155/kai-nBbW_large.jpg
Ini Nomor Darurat, Posko Kecelakaan Kereta Bekasi hingga Cara Ambil Barang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215152/kai-OuzV_large.jpg
Momen Dirut KAI Duduk Termenung di Depan KRL Usai Ditabrak KA Argo Bromo Anggrek
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement