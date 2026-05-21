Libur Idul Adha 2026, KAI Operasikan 9 Perjalanan KA Tambahan

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menyediakan 9 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) tambahan demi mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026.

Sekaligus, penambahan perjalanan ini ditujukan untuk memberikan lebih banyak pilihan jadwal keberangkatan sekaligus memastikan ketersediaan tempat duduk bagi masyarakat yang akan bepergian dari maupun menuju wilayah Jakarta selama masa libur akhir pekan atau long weekend.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan bahwa KA tambahan dioperasikan pada sejumlah relasi favorit masyarakat seperti Yogyakarta, Solo, Bandung, Cirebon, Purwokerto/Cilacap hingga Surabaya.

“Momentum libur panjang Idul Adha diperkirakan akan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, KAI Daop 1 Jakarta menghadirkan perjalanan tambahan pada sejumlah rute favorit agar masyarakat memiliki lebih banyak alternatif perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu,” ujar Franoto dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Adapun, selama periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta terus mengoperasikan sebanyak 68 perjalanan KA reguler setiap harinya. Ditambah, terdapat tambahan 8 perjalanan KA dari Stasiun Gambir dan 1 perjalanan KA dari Stasiun Pasar Senen.

Sehingga, total kapasitas tempat duduk yang disediakan selama masa angkutan libur panjang mencapai 357.320 tempat.

Sampai saat ini, KAI mencatat sebanyak 156.753 pelanggan telah melakukan pemesanan tiket keberangkatan dari wilayah Daop 1 Jakarta, dengan tingkat okupansi sementara mencapai 43 persen dan angka tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah.

Kata Franoto, tiket KA Jarak Jauh untuk berbagai tujuan masih tersedia dan masyarakat diimbau untuk segera melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal resmi penjualan tiket lainnya.