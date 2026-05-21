Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemendag Ungkap Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Ekspor Produk Kreatif 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |21:37 WIB
Kemendag Ungkap Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Ekspor Produk Kreatif 
Ekspor RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja ekspor produk kreatif Indonesia.

Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag, Ari Satria mengatakan secara teori pelemahan Rupiah sebenarnya dapat membuat harga produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global. Namun, dampaknya belum dapat dirasakan dalam waktu singkat.

"Secara teoritis memang dengan pelemahan Rupiah harusnya harga barang kita harusnya lebih bersaing. Tapi ini kan pelemahan Rupiah baru seminggu ini lah ya, dampaknya kan belum terlihat. Mungkin kalau teman-teman melakukan kegiatan ekspor, mungkin dua bulan atau tiga bulan ke depan baru bisa kelihatan dampaknya," katanya.

Menurutnya, peluang peningkatan ekspor akan lebih besar bagi produk kreatif yang menggunakan bahan baku lokal. Sebab, produsen tidak terlalu terdampak kenaikan biaya impor akibat pelemahan kurs.

Ari menilai produk kreatif berbasis bahan baku lokal memiliki peluang berkembang lebih besar di tengah kondisi nilai tukar saat ini. Hal tersebut dinilai menjadi momentum bagi UMKM untuk memperluas pasar ekspor, khususnya pada produk kreatif dan kerajinan berbasis lokal.

"Kalau produk-produk yang berbahan baku import mungkin akan sulit juga untuk meningkatkan ekspor, karena kenaikan harganya akan tergerus dengan kenaikan harga nahan baku impor. Kalau ini kan 100% lokal, jadi mungkin harusnya bisa berkembang lagi ke depan," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219912/menko_airlangga-lnCg_large.jpg
Berlaku 1 Juni, Pemerintah Siapkan Aturan Devisa Hasil Ekspor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219876/mendag-or9I_large.png
Mendag: DMO Batu Bara dan Minyak Sawit Tetap Berlaku meski Ekspor Lewat Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219077/menteri_kkp_wahyu-jKOU_large.jpg
Ikan Nila Jadi Andalan Baru Ekspor RI, Tembus AS dan Eropa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216843/ikan-jRou_large.jpg
Ekspor Tuna RI Melejit, Tembus USD1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209960/pelabuhan-4Gmk_large.png
Ini Negara Tujuan Ekspor RI di Februari 2026, Tembus USD22,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209959/pelabuhan-x5K9_large.jpg
BPS: Ekspor Indonesia USD22,1 Miliar di Februari 2026, Naik Tipis 1%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement