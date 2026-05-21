Menteri Ara Sebut Akad Rusun Meikarta Bisa Sebagian Unit di Akhir 2026 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |21:26 WIB
Menteri Ara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, mengatakan soal perkembangan pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang sudah sesuai lini waktu proyek. Jika tidak ada halangan teknis dan pendanaan, sebagian unit rusun tersebut bisa mulai akad pada tahun 2026 ini.

"Ya sudah cukup banyak progresnya, karena kami berencana di tahun ini sudah dimulai ada akad. Akad itu artinya dimulai rakyat sudah bisa memesan, sudah bisa mulai membeli daripada rumah susun subsidi yang ada di Meikarta," kata Ara dalam jumpa pers di kantor pusat Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Kata Ara, progres proyek rusun ini sudah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara mengetahui bahwa akan berdiri rusun berkapasitas 141 ribu unit di atas tanah 30 ribu hektare, hasil hibah dari Lippo Group
.
"Harapannya nanti banyak sekali masyarakat yang mungkin bisa berbahagia memanfaatkan rumah susun subsidi di sana. Apalagi itu kawasan industri, dan pasti banyak sekali buruhnya," kata dia.

Kementerian PKP memulai tahapan land clearing pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta pada akhir Januari 2026. Proyek ini digadang-gadang solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

 

