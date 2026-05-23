Gandeng MEPS, Pertamina Patra Niaga Amankan Pasokan Gas untuk Kilang Dumai-Plaju

PT Pertamina Patra Niaga menandatangani kesepakatan awal (key terms sheet) perjanjian jual beli gas dengan PT Medco E&P Sakakemang B.V. (Foto :okezone.com/Pertmaina)

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga menandatangani kesepakatan awal (key terms sheet) perjanjian jual beli gas dengan PT Medco E&P Sakakemang B.V. di The Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pasokan gas dari Wilayah Kerja Sakakemang yang akan digunakan untuk mendukung operasional Kilang Dumai dan/atau Kilang Plaju dalam rangka menjaga keandalan produksi dan ketahanan energi nasional.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi bagi operasional Pertamina Patra Niaga, khususnya untuk mendukung proses pengolahan energi di kilang.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan kebutuhan energi untuk operasional kilang dapat terpenuhi secara andal dan berkelanjutan. Melalui dukungan pasokan gas dari Medco E&P Sakakemang B.V., kami berharap sinergi ini dapat memperkuat rantai pasok energi nasional dalam menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang,” ujar Mars Ega, Sabtu (23/5/2026).

Melalui kerja sama ini, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai subholding downstream Pertamina dalam memastikan ketersediaan pasokan energi yang terintegrasi, andal, dan mampu mendukung kebutuhan operasional jangka panjang.

Sebagai informasi, penandatanganan berlangsung dalam rangkaian kegiatan The Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (20/5). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, bersama Direktur PT Medco E&P Sakakemang B.V., Ronald Gunawan, dan disaksikan langsung oleh Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto.

(Feby Novalius)

