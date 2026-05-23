Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng MEPS, Pertamina Patra Niaga Amankan Pasokan Gas untuk Kilang Dumai-Plaju

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |14:06 WIB
Gandeng MEPS, Pertamina Patra Niaga Amankan Pasokan Gas untuk Kilang Dumai-Plaju
PT Pertamina Patra Niaga menandatangani kesepakatan awal (key terms sheet) perjanjian jual beli gas dengan PT Medco E&P Sakakemang B.V. (Foto :okezone.com/Pertmaina)
A
A
A

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga menandatangani kesepakatan awal (key terms sheet) perjanjian jual beli gas dengan PT Medco E&P Sakakemang B.V. di The Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pasokan gas dari Wilayah Kerja Sakakemang yang akan digunakan untuk mendukung operasional Kilang Dumai dan/atau Kilang Plaju dalam rangka menjaga keandalan produksi dan ketahanan energi nasional.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi bagi operasional Pertamina Patra Niaga, khususnya untuk mendukung proses pengolahan energi di kilang.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan kebutuhan energi untuk operasional kilang dapat terpenuhi secara andal dan berkelanjutan. Melalui dukungan pasokan gas dari Medco E&P Sakakemang B.V., kami berharap sinergi ini dapat memperkuat rantai pasok energi nasional dalam menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang,” ujar Mars Ega, Sabtu (23/5/2026).

Melalui kerja sama ini, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai subholding downstream Pertamina dalam memastikan ketersediaan pasokan energi yang terintegrasi, andal, dan mampu mendukung kebutuhan operasional jangka panjang.

Sebagai informasi, penandatanganan berlangsung dalam rangkaian kegiatan The Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (20/5). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, bersama Direktur PT Medco E&P Sakakemang B.V., Ronald Gunawan, dan disaksikan langsung oleh Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220215//dia_2026-PtUj_large.jpg
Inovasi MyPertamina Antar Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Digital Innovation Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/11/3220094//pertamina_peran_noc-Tw4p_large.jpeg
Wadirut Pertamina: NOC Berperan Jaga Ketahanan Energi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/11/3219822//indonesia_perkuat_kolaborasi_jaga_ketahanan_energi_nasional-aip5_large.jpeg
Hadapi Geopolitik, Indonesia Perkuat Kolaborasi Jaga Ketahanan Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219512//patra_niaga_dan_skk_migas-2cYy_large.png
Gandeng Pertamina Patra Niaga, SKK Migas Optimalkan Produk Lokal di Hulu Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/11/3219319//pertamina_edukasi_transisi_energi_untuk_pelajar-nPBi_large.jpeg
Pertamina Dukung Edukasi Transisi Energi bagi Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219240//mt-ZKkc_large.jpg
Distribusi BBM, MT Pertamina Halmahera Angkut hingga 160 Ribu Kiloliter Sekali Jalan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement