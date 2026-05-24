Cara Cek Akumulasi Saldo BPJS Ketenagakerjaan (JHT) Paling Praktis

JAKARTA - Cara cek akumulasi saldo BPJS Ketenagakerjaan (JHT) paling praktis. Cek saldo BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara offline dan online.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah sebagai jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Cara paling praktis untuk mengecek akumulasi saldo Jaminan Hari Tua (JHT) melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) di ponsel.

Di mana hanya dengan mengunduh aplikasi dan melakukan login, Anda dapat melihat rincian saldo secara real-time.

Berikut langkah-langkah praktis yang dirangkum Okezone, Minggu (24/5/2026):

1. Melalui Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)

Aplikasi resmi dari BPJS Ketenagakerjaan ini adalah cara tercepat dan paling mudah digunakan.

Unduh aplikasi JMO melalui Google Play Store atau App Store.

Buka aplikasi dan login menggunakan email dan kata sandi yang sudah terdaftar.

Pada halaman utama (dashboard), pilih menu Jaminan Hari Tua. Klik menu Cek Saldo.