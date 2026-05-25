7 Fakta Danantara Sumberdaya Indonesia, Beroperasi 1 Juni 2026

JAKARTA - Danantara Indonesia menyatakan peran strategis PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang dibentuk untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor nasional sekaligus mendukung pengelolaan devisa negara.

Berikut fakta-fakta Danantara Sumberdaya Industri yang dirangkum Okezone, Senin (25/5/2026).

1. Beroperasi 1 Juni 2026

Chief Investment Officer Pandu Patria Sjahrir menjelaskan, pembentukan DSI merupakan penugasan langsung dari Presiden untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional. Perusahaan tersebut dijadwalkan mulai beroperasi efektif pada 1 Juni 2026.

“Danantara Indonesia ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau disingkat DSI, yang akan beroperasi efektif per 1 Juni 2026,” ujar Pandu dalam konferensi pers di Wisma Danantara.

2. Jalankan sejumlah Fungsi

Pandu menjelaskan, DSI nantinya akan menjalankan sejumlah fungsi utama, mulai dari memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan komoditas strategis, hingga memastikan seluruh transaksi berjalan akuntabel dan sesuai harga pasar.

Selain itu, DSI juga akan berperan dalam mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal.

Sebab, selama ini devisa hasil ekspor dinilai masih belum optimal mendukung perekonomian nasional karena banyak dana tersebut justru terparkir di luar negeri.