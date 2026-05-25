Harga Pangan Jelang Idul Adha 2026: Bawang, Cabai hingga Daging Meroket 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |10:07 WIB
JAKARTA - Harga pangan mengalami lonjakan menjelang momen Hari Raya Idul Adha 1447H. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Senin (25/2/2026), harga bawang, beras, cabai, hingga daging tampak meroket.

Harga bawang merah naik 43,47 persen menjadi Rp68.150 per kg. Diikuti bawang putih naik 32,6 persen menjadi Rp51.250 per kg. Sementara itu beras kualitas bawah I naik 2,75 persen menjadi Rp14.950 per kg. Untuk beras kualitas bawah II naik 9,97 persen menjadi Rp16.000 per kg.

Kemudian beras kualitas medium I naik 2,17 persen menjadi Rp16.500 per kg. Beras kualitas medium II stagnan di Rp16.000 per kg. Beras kualitas super I naik 10,34 persen menjadi Rp19.200 per kg. Beras kualitas super II naik 4,13 persen menjadi Rp17.650 per kg.

Untuk aneka cabai, seperti cabai merah besar naik 65,31 persen menjadi Rp91.250 per kg. Cabai merah keriting naik 24,34 persen menjadi Rp65.650 per kg. Sementara itu cabai rawit hijau turun 35,03 persen menjadi Rp34.490 per kg. Cabai rawit merah turun 7,67 persen menjadi Rp66.250 per kg.

Daging ayam ras segar naik 35,83 persen menjadi Rp52.500 per kg. Daging sapi kualitas I naik 14,9  persen menjadi Rp170.000 per kg. Daging sapi kualitas II naik 18,41 di harga Rp165.000 per kg.

 

