Dukung Pembiayaan Energi Terbarukan di Indonesia, IIF Guyur Rp645 Miliar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |13:18 WIB
JAKARTA - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani Perjanjian Fasilitas Penjaminan dengan PT Arkora Hydro Tbk pada 20 Mei 2026 untuk mendukung penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan I Tahun 2026 milik Arkora Hydro.

Melalui perjanjian ini, IIF menyediakan fasilitas penjaminan hingga Rp645 miliar. Fasilitas tersebut bertujuan memperkuat profil kredit sukuk serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen pembiayaan hijau di Indonesia.

“Kerja sama ini mencerminkan komitmen IIF dalam mendorong transisi energi Indonesia melalui penyediaan instrumen pembiayaan hijau yang kredibel,” ujar Presiden Direktur/CEO IIF Rizki Pribadi Hasan dalam keterangannya, Jakarta, Senin (25/5/2026).

"Kolaborasi jangka panjang kami dengan Arkora Hydro menunjukkan bagaimana pembiayaan strategis dapat mempercepat pengembangan proyek energi terbarukan," sambungnya.

IIF dan Arkora Hydro telah bekerja sama sejak 2019 dalam pembiayaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air di Indonesia, termasuk penerbitan obligasi hijau perusahaan pada 2023. Kerja sama berkelanjutan ini mencerminkan peran IIF yang konsisten dalam mendukung pengembangan aset energi terbarukan di dalam negeri.

 

